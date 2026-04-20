08:30, 20 апреля 2026

Раскрыты способы улучшить самую опасную позу в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как можно разнообразить одну из самых опасных поз в сексе — позу наездницы. Их слова приводит Women's Health.

По словам специалистов, классическая поза наездницы дает больше контроля над глубиной и ритмом, а также облегчает стимуляцию клитора, что важно для получения удовольствия. «96 процентов женщин нуждаются в стимуляции клитора, чтобы достичь оргазма», — отметила Минц.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Она добавила, что существуют разные варианты этой позы, которые помогают получить новые ощущения. Среди них «обратная наездница» — вариант, в котором партнерша наклоняется вперед для большей близости. Кроме того, сексом в этой позе можно заниматься на стуле, в этом случае партнеры могут лучше контролировать движения и сохранять зрительный контакт.

Макдевитт посоветовала экспериментировать с темпом, амплитудой и глубиной проникновения. «В одной и той же позе могут быть разные движения, которые полностью меняют ощущения», — считает она. При этом сексолог предупредила, что в любых вариациях «наездницы» партнерше не нужно подпрыгивать, так как это может травмировать пенис. Чтобы уменьшить риски, она посоветовала плавно двигать бедрами.

Ранее уролог Габриэль Вебер заявил, что в позе наездницы у мужчин существует самый высокий риск перелома пениса. По словам врача, все дело в том, что половой член может согнуться, когда женщина поднимается и опускается. Из-за этого внутренняя ткань пениса рвется, предупредил доктор.

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Все новости
