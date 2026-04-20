Россия впервые показала «Рус-ПЭ»

Россия впервые показала боеприпас «Рус-ПЭ» в Азии

Россия впервые показала в Азии разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ», сообщает ТАСС.

Разработка представлена компанией «Рособоронэкспорт» на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Комплекс с «Рус-ПЭ» предназначен для оперативного высокоточного поражения неподвижных и движущихся целей.

Ранее агентство со ссылкой на компанию-производителя «Специальный технологический центр» сообщило, что главный дрон-разведчик Вооруженных сил России — «Орлан-10» — показали на выставке в Куала-Лумпуре.

Там же российская сторона презентовала истребитель пятого поколения Су-57Э.