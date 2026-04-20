09:32, 20 апреля 2026

Россиянам назвали самые полезные завтраки

Врач Гостроус предложила завтракать кашей на воде или молоке для здоровья ЖКТ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус назвала четыре варианта завтрака, которые улучшат работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Свои рекомендации она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Полезный для здоровья пищеварительной системы утренний прием пищи должен быть теплым, неагрессивным и сбалансированным», — рассказала врач. Она посоветовала завтракать цельнозерновой кашей, например овсяной, гречневой или пшенной, сваренной на воде или молоке с добавлением небольшого количества сливочного масла или горсти ягод.

Вторым полезным вариантом завтрака Гостроус назвала омлет на пару или вареные яйца с овощами. Любителям бутербродов на завтрак она посоветовала съедать тост из цельнозернового хлеба с авокадо, слабосоленой рыбой и нежирным сыром. Наконец, по словам доктора, полезным для желудка будет натуральный творог с бананом или запеченным яблоком.

«Если вы привыкли к кофе, выпейте его после завтрака, а не до. И помните: даже самый полезный продукт может стать вредным, если съесть его в неподходящее время или в неподходящей комбинации», — подытожила Гостроус.

Ранее ученые выяснили, что регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет.

