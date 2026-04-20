Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

В Ульяновске задержали мужчину за развратные действия в отношении школьницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным ведомства, в 2022 году ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина начал интимную переписку с 13-летней девочкой из Подмосковья. Он отправлял ей непристойные фотографии и принуждал отправлять такие же.

Сотрудники полиции задержали его. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия для установления возможных дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку и бросил ее в канаве.