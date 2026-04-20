Минобороны: Российский офицер под обстрелом придумал новую стратегию
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир взвода Вооруженных сил (ВС) России Руслан Халиллаев под плотным обстрелом противника разработал и реализовал новую стратегию атаки, позволившую захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами», — сообщили в оборонном ведомстве.

В результате внезапной атаки подчиненные Халиллаева окружили опорник с двух сторон и захватили его, а российский командир лично уничтожил пять бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Алтай в одиночку пять дней удерживал позиции во Владимировке в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны, военнослужащий участвовал во взятии населенного пункта, однако получил ранение и был вынужден находиться на позиции один до прихода подкреплений.

    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Учитель-извращенец полгода снимал фото и видео под юбками у школьниц

    На Западе впечатлились «Надгробием» российской С-400

    Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа

    В Москве закроют четыре станции метро

    Иран атаковал американские корабли

    Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответить

    Американская группа осудила действия США на сцене Coachella

    Жители Украины увидели необычное небесное явление

    Все новости
