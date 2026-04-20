Семейная пара развела «кашу из фекалий» во дворе и подверглась «биологической опасности»

Пользователь Reddit с ником HiveMindTerry рассказал о драме, разыгравшейся на заднем дворе его дома. Основа ее была заложена два года назад, когда мужчина и его супруга решили складывать экскременты своей собаки в огромное мусорное ведро.

«Какое-то время это работало. Мы выстилали его дно мусорным мешком и бросали туда фекалии собаки, оставленные ею на заднем дворе. Когда мешок наполнялся, мы просто выбрасывали его в мусорный контейнер возле дома. Четкая система, никаких сбоев», — написал автор.

Ведро пара хранила в дальней части двора под деревом. Однажды во время сильной непогоды несколько веток сломались и упали на фекальный контейнер, пробив его крышку. Последовавшие за этим ливни наполнили его дождевой водой. Так у семьи появилось мусорное ведро, медленно заполняющееся водой и все теми же экскрементами. Первое время мужчина предпринимал попытки устранить проблему, однако в итоге просто махнул на нее рукой, купив на замену маленькое ведерко.

«Прошел целый год с тех пор, как я в последний раз его открывал. Ничто в моей жизни не подготовило меня к тому, что оказалось внутри. Первым делом ударил запах. Боже мой, этот запах. Если бы вы взяли все отвратительные, прогорклые, душераздирающие запахи, с которыми когда-либо сталкивались, и сложили бы их вместе, то поняли бы, что это был за запах. Но это было только начало», — посетовал мужчина.

Заглянув внутрь он увидел нечто, что описал фразами «каша из фекалий» и «болото сожаления» — там оказалась смесь собачьих экскрементов, личинок и «всего остального, что природа решила добавить туда». По мнению автора, «это было живое существо в самом ужасном смысле этого слова». Решив не отступать, он запасся одеждой для маляров и решил дождаться ночи, чтобы вытащить мусорный мешок и дотащить его до контейнера.

«Я завязывал его и тем самым лишил разрастающееся внутри чудовище доступа к кислороду. Меня накрыло ложное чувство победы. Теперь настала очередь транспортировки. Жена предложила просто поднять наш контейнер и высыпать его содержимое в большой, за которым приедет мусоровоз. Господа, пусть будет известно следующее: ваша жена всегда права в ситуациях, связанных с физикой, здравым смыслом и предотвращением биологических катастроф», — предостерег автор.

Решив, что этот трюк не выгорит из-за размеров контейнеров, он решил перекинуть мешок с фекалиями, личинками и водой в мусорку на улице. Поднял его, и резким движением попробовал переместить. На этот раз чувство успеха поселилось в его душе лишь на полсекунды.

Не послушав жену, мужчина решил все-таки вытащить мусорный мешок. «Как оказалось, мусорные мешки приходят в негодность, если их наполнить болотными тварями и оставить гнить на целый год. Последовавшее дальше, не было переносом — это был провал запуска. Мощный, яростный взрыв собачьих экскрементов, личинок и разжиженного сожаления разлетелся широкой дугой прямо на двор… и прямо на мою жену, которая стояла там с фонариком, словно невинный прохожий в документальном фильме о катастрофе», — написал автор.

Супруги замерли, покрытые гнусной жижей. Двор, по словам автора, превратился в «место биологической опасности». Глядя в спину убегающей в душ жене, на ходу скидывающей с себя пропитанную отвратительной жижей одежду, мужчина признал про себя и ее правоту, и свое поражение.

