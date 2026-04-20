07:30, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Семейная пара развела «кашу из фекалий» во дворе и подверглась «биологической опасности»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mulevich / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником HiveMindTerry рассказал о драме, разыгравшейся на заднем дворе его дома. Основа ее была заложена два года назад, когда мужчина и его супруга решили складывать экскременты своей собаки в огромное мусорное ведро.

«Какое-то время это работало. Мы выстилали его дно мусорным мешком и бросали туда фекалии собаки, оставленные ею на заднем дворе. Когда мешок наполнялся, мы просто выбрасывали его в мусорный контейнер возле дома. Четкая система, никаких сбоев», — написал автор.

Ведро пара хранила в дальней части двора под деревом. Однажды во время сильной непогоды несколько веток сломались и упали на фекальный контейнер, пробив его крышку. Последовавшие за этим ливни наполнили его дождевой водой. Так у семьи появилось мусорное ведро, медленно заполняющееся водой и все теми же экскрементами. Первое время мужчина предпринимал попытки устранить проблему, однако в итоге просто махнул на нее рукой, купив на замену маленькое ведерко.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
«Ведро — это выбор» Миллионы россиян живут с туалетами на улице. Почему они не хотят ничего менять?
«Ведро — это выбор»Миллионы россиян живут с туалетами на улице. Почему они не хотят ничего менять?
14 июня 2025

«Прошел целый год с тех пор, как я в последний раз его открывал. Ничто в моей жизни не подготовило меня к тому, что оказалось внутри. Первым делом ударил запах. Боже мой, этот запах. Если бы вы взяли все отвратительные, прогорклые, душераздирающие запахи, с которыми когда-либо сталкивались, и сложили бы их вместе, то поняли бы, что это был за запах. Но это было только начало», — посетовал мужчина.

Заглянув внутрь он увидел нечто, что описал фразами «каша из фекалий» и «болото сожаления» — там оказалась смесь собачьих экскрементов, личинок и «всего остального, что природа решила добавить туда». По мнению автора, «это было живое существо в самом ужасном смысле этого слова». Решив не отступать, он запасся одеждой для маляров и решил дождаться ночи, чтобы вытащить мусорный мешок и дотащить его до контейнера.

«Я завязывал его и тем самым лишил разрастающееся внутри чудовище доступа к кислороду. Меня накрыло ложное чувство победы. Теперь настала очередь транспортировки. Жена предложила просто поднять наш контейнер и высыпать его содержимое в большой, за которым приедет мусоровоз. Господа, пусть будет известно следующее: ваша жена всегда права в ситуациях, связанных с физикой, здравым смыслом и предотвращением биологических катастроф», — предостерег автор.

Решив, что этот трюк не выгорит из-за размеров контейнеров, он решил перекинуть мешок с фекалиями, личинками и водой в мусорку на улице. Поднял его, и резким движением попробовал переместить. На этот раз чувство успеха поселилось в его душе лишь на полсекунды.

Не послушав жену, мужчина решил все-таки вытащить мусорный мешок. «Как оказалось, мусорные мешки приходят в негодность, если их наполнить болотными тварями и оставить гнить на целый год. Последовавшее дальше, не было переносом — это был провал запуска. Мощный, яростный взрыв собачьих экскрементов, личинок и разжиженного сожаления разлетелся широкой дугой прямо на двор… и прямо на мою жену, которая стояла там с фонариком, словно невинный прохожий в документальном фильме о катастрофе», — написал автор.

Супруги замерли, покрытые гнусной жижей. Двор, по словам автора, превратился в «место биологической опасности». Глядя в спину убегающей в душ жене, на ходу скидывающей с себя пропитанную отвратительной жижей одежду, мужчина признал про себя и ее правоту, и свое поражение.

Ранее модель Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей. Манекеншицу заметили на прогулке с питомцем в престижном районе Лондона Мейфэре.

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Премьеру Британии предрекли конец карьеры из-за скандала с Эпштейном

    Адама Кадырова сняли на видео с офицерскими погонами и новой медалью

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Все новости
