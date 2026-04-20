16:39, 20 апреля 2026

Снег парализовал российский регион

Снежный циклон парализовал движение в Забайкальском крае
Александра Качан (Редактор)

Фото: МЧС России / ТАСС

Забайкальский край парализовало из-за снежного циклона. Федеральная трасса ЧитаЗабайкальск оказалась полностью недоступна для движения, об этом пишет 360.ru.

По словам очевидцев, на дороге встали множество автомобилей и автобусов. Жители и администрация ближайших поселков приносили еду и горячий чай застрявшим в пробке.

«Сутки мы простояли на трассе без движения. Дорога страшная. Техники уборочной не хватает. Многие легковые машины за ночь полностью замело снегом», — рассказала собеседница издания, оказавшаяся на трассе. Она отметила, что ей пришлось ночевать в рейсовом автобусе. Утром сотрудники ГИБДД сопроводили граждан до заправки в одном из поселков.

Многие машины оказались в кювете, им оказали помощь сотрудники МЧС. Для ликвидации последствий затора было задействовано 56 человек и 13 единиц техники. 253 человека эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за обильного снегопада.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
