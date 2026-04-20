Снег парализовал российский регион

Снежный циклон парализовал движение в Забайкальском крае

Забайкальский край парализовало из-за снежного циклона. Федеральная трасса Чита — Забайкальск оказалась полностью недоступна для движения, об этом пишет 360.ru.

По словам очевидцев, на дороге встали множество автомобилей и автобусов. Жители и администрация ближайших поселков приносили еду и горячий чай застрявшим в пробке.

«Сутки мы простояли на трассе без движения. Дорога страшная. Техники уборочной не хватает. Многие легковые машины за ночь полностью замело снегом», — рассказала собеседница издания, оказавшаяся на трассе. Она отметила, что ей пришлось ночевать в рейсовом автобусе. Утром сотрудники ГИБДД сопроводили граждан до заправки в одном из поселков.

Многие машины оказались в кювете, им оказали помощь сотрудники МЧС. Для ликвидации последствий затора было задействовано 56 человек и 13 единиц техники. 253 человека эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за обильного снегопада.