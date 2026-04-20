Спасенные из канавы котята поселились у росгвардейцев

В Москве росгвардейцы спасли котят из канавы и забрали их себе

Сотрудники Росгвардии спасли брошенных котят, которые замерзали в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке ведомства. Там же предоставили видео.

На кадрах видно, как росгвардейцы несут деревянный ящик с маленькими котятами внутри. Они заносят его в здание управления.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники направлялись к месту службы и услышали жалобное мяуканье. Они осмотрели место и нашли в канаве маленьких котят, которые замерзали и нуждались в помощи. Животных они принесли в служебное помещение, отогрели их и отпоили теплым молоком, а вечером забрали домой. Теперь котята будут жить в семьях росгвардейцев.

Ранее Останкинский районный суд Москвы запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки.