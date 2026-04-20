Ссора россиян из-за крысы закончилась двумя уголовными делами

В Мурманской области сожители устроили поножовщину из-за домашней крысы

Жителя поселка Мурмаши госпитализировали с ножевым ранением после семейного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Мурманской области.

По данным ведомства, сожители поссорились из-за домашней крысы. Животное укусило мужчину, а тот в ответ разозлился и пообещал выбросить животное. За крысу заступилась 26-летняя сожительница, что еще больше разозлило ее возлюбленного. Он схватил женщину за горло и начал угрожать убийством. Испугавшись за свою жизнь, она взяла нож с кухни и ударила обидчика в спину.

Сейчас в отношении обоих сожителей возбуждены уголовные дела: женщине вменяют причинение легкого вреда, а мужчине — угрозу убийством. Они оба находятся под подпиской о невыезде.

