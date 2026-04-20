В резонансном деле о коррупции в российском регионе поставили точку

Суд на Урале вынес приговор по коррупционному делу МУГИСО спустя 10 лет

Суд вынес приговор по одному из самых резонансных коррупционных дел в Свердловской области. Об этом сообщает E1.ru.

На скамье подсудимых оказались сотрудники Министерства по управлению госимуществом региона (МУГИСО). Их обвиняли в растрате, получении взяток и присвоении сотен миллионов рублей. Приговор они ждали десять лет.

Среди осужденных — замминистра Константин Никоноров, первый замминистра Елена Николаева, предпринимательницы Екатерина Гребенщикова и Оксана Каспрова, а также Ольга Невская, Анна Эмишян и Наталья Ким. Часть из них освободили от наказания за сроками давности, другая часть получила от 4 до 9,5 года лишения свободы. С них взыскали более 90 миллионов рублей.

«Дело МУГИСО», как его назвали журналисты, появилось весной 2016 года. По версии следствия, министр Алексей Пьянков создал группу из 12 человек. Эта группа создавала условия, при которых предприниматели выкупали недвижимость у Свердловской области по заниженной цене. В итоге они растратили и присвоили больше 119 миллионов, получили взяток на 44,5 миллиона и незаконно распорядились госимуществом на 266 миллионов рублей.

Сам Пьянков в 2022 году отправился в зону специальной военной операции.