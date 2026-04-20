Стало известно о судебной тяжбе компании Галустяна на миллионы рублей

Компания Галустяна «Фреш-Фильм» подала иск на фирму «Гастролаб» на 3,5 млн руб.

Компания юмориста и актера Михаила Галустяна подала в суд на фирму по доставке еды и потребовала с нее более 3,5 миллиона рублей. О судебной тяжбе сообщает KP.RU.

Как стало известно, кинокомпания «Фреш-Фильм», половина которой принадлежит Галустяну, подала иск к ООО «Гастролаб», работающему в сфере доставки еды. Отмечается, что с фирмы-ответчика потребовали 3 528 788,32 рубля.

Причина иска не уточняется. KP.RU предположило, что претензия может быть связана с проблемами с доставкой еды для сотрудников на съемочную площадку.

Ранее стало известно, что генерального директора компании Галустяна Ульяну Кошкину обманули мошенники. Злоумышленники связались с ней от лица учредителя «Фреш-Фильм» и призвали ее перевести деньги фирмы на неизвестный счет. Гендиректор кинокомпании не комментировала случившееся.