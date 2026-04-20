13:46, 20 апреля 2026

Сугробы вернулись в несколько российских регионов

Синоптик Леус: Снежный покров сформировался в регионах Центрального ФО
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Снежный покров сформировался в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. О возвращении сугробов в несколько регионов страны сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Активный южный циклон к утру понедельника вышел своим центром на юг Пензенской области и принес на восток ЦФО очаги сильных осадков и сформировал локальный временный снежный покров», — рассказал синоптик.

Леус добавил, что в южных и центральных районах столичного региона осадки были незначительными — в ночь на понедельник, 20 апреля, выпало не более одного миллиметра снега. При этом во Владимирской области выпало до пяти миллиметров осадков, а в Рязанской — до 13 миллиметров, что почти треть месячной нормы.

Еще более интенсивные осадки обрушились на запад Приволжского федерального округа. «В Мордовии выпало до 22 миллиметров осадков, в Ульяновской области — до 23 миллиметров, а в Пензенской области — до 26 миллиметров осадков, что превысило две трети (68 процентов) от нормы апреля», — уточнил Леус.

В результате во Владимирской области образовался снежный покров до трех сантиметров высотой, в Рязанской области — до 12 сантиметров, в Мордовии — до 4 сантиметров, а в Марий-Эл — до 5 сантиметров. Также в Нижегородской области высота сугробов местами достигала 14 сантиметров, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что тепло в Москву придет не раньше мая.

