Участник реалити-шоу удивил реакцией на видео с изменой возлюбленной

The Sun: Мейсон из «Острова искушений» удивил реакцией на измену возлюбленной

Участнику американского реалити-шоу «Остров искушений» (Temptation Island) Джексону Мейсону показали измену его возлюбленной Шайанн Бланкеншип. Герой проекта удивил своей реакцией на неверность девушки, передает The Sun.

В эфире Мейсона заставили смотреть видео, где Бланкеншип, с которой он встречается пять лет, занимается сексом с другим участником шоу. Сначала молодой человек выглядел серьезным, но потом внезапно улыбнулся.

Мейсон добавил, что с ним все в порядке. «На это очень тяжело смотреть, но это именно то, что было нужно. Я чувствую, что наконец-то могу быть собой, сосредоточиться на себе и заниматься своими делами. Думаю, так я добьюсь гораздо большего в жизни», — неожиданно высказался он.

Отмечается, что сам Мейсон в том же выпуске тоже изменил Бланкеншип: он переспал с двумя другими участницами шоу.

