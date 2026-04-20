Участник реалити-шоу удивил реакцией на видео с изменой возлюбленной

20:02, 20 апреля 2026

The Sun: Мейсон из «Острова искушений» удивил реакцией на измену возлюбленной
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Netflix

Участнику американского реалити-шоу «Остров искушений» (Temptation Island) Джексону Мейсону показали измену его возлюбленной Шайанн Бланкеншип. Герой проекта удивил своей реакцией на неверность девушки, передает The Sun.

В эфире Мейсона заставили смотреть видео, где Бланкеншип, с которой он встречается пять лет, занимается сексом с другим участником шоу. Сначала молодой человек выглядел серьезным, но потом внезапно улыбнулся.

Мейсон добавил, что с ним все в порядке. «На это очень тяжело смотреть, но это именно то, что было нужно. Я чувствую, что наконец-то могу быть собой, сосредоточиться на себе и заниматься своими делами. Думаю, так я добьюсь гораздо большего в жизни», — неожиданно высказался он.

Отмечается, что сам Мейсон в том же выпуске тоже изменил Бланкеншип: он переспал с двумя другими участницами шоу.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) раскрыла правду об оргиях за кадром. Она также заявила, что после окончания съемок тайно встречалась с оператором проекта.

