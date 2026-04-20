20 апреля 2026

Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к прямым переговорам с руководством Ирана. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Post.

«У меня нет проблем со встречей с ними. Если они хотят встретиться, я готов», — сказал Трамп. Главным условием для диалога он назвал отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

Американский лидер отказался раскрывать возможные последствия в случае срыва переговоров на фоне истечения срока перемирия. «Ничего приятного не будет», — заявил он, отвечая на вопрос о возможной эскалации мер, включая захват иранских судов.

При этом Трамп выразил уверенность, что США «имеют дело с нужными людьми» в иранском руководстве.

Ранее Трамп заявил, что делегация США с участием американского вице-президента Джей Ди Вэнса вечером в понедельник, 20 апреля, прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. По его словам, стороны настроены серьезно. Президент отметил, что делегация также включает в себя спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

