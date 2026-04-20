Тревел-блогер описал поездку в Польшу фразой «ждал ненависти — получил любопытство»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в нескольких недружественных России странах и признался, что реальность там «не совпадает с картинкой». Своими историями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Так, Польшу он описал фразой «ждал ненависти — получил любопытство». Автор публикации рассказал официантке в ресторане Варшавы, что жил в России семь лет. Та в ответ захотела узнать подробности об этом опыте.

«Мы разговаривали сорок минут. Про ее деда, про историю, про то, как два народа умудряются нести столько боли и при этом все равно находить общий язык, когда встречаются лично. В конце она принесла десерт, который я не заказывал», — рассказал Тим.

В баре Японии путешественник познакомился с инженером Такеши, который «не изменился в лице», когда узнал, что его собеседник жил в России. Японец достал телефон и показал фотографии своего деда. Он учился в советском плену после войны, выучил русский язык и до конца жизни считал русских людьми, с которыми у него было что-то общее.

Самый неожиданный диалог произошел у Тима в баре столицы Великобритании Лондона. На вечеринке он рассказал о своей жизни в России, после чего несколько человек отвернулись, а один американец начал объяснять ему, что он «не так думает». Однако позже все трое подошли к автору по одному.

«"Я уважаю, что ты говоришь открыто, — сказал один британец. — У нас теперь нельзя иметь мнение, отличное от официального". "Совсем нельзя?" "Публично — нельзя. Приватно — многие думают иначе, чем говорят"», — процитировал своего собеседника путешественник, добавив, что в стране, которая громче всех говорит о свободе слова, люди боятся говорить что думают на вечеринке.

