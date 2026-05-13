В США назвали необычную причину попыток Трампа сблизиться с Россией

Politico: США рассматривают сближение с Россией ради противодействия Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки сблизиться с Россией, чтобы ослабить Китай. Необычную причину политики Трампа в отношении РФ назвало издание Politico.

По словам представителя администрации, более тесное сближение с Россией приведет к созданию «иного баланса сил» в отношении Китая, что может быть «очень и очень выгодно» для Вашингтона.

Белый дом уверен, что главную угрозу для США и Запада представляет не Россия, а Китай, пишет издание. При этом шансы на то, что Вашингтон сможет перетянуть Москву на свою сторону, крайне малы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп посетит Китай с визитом 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер планировал посетить Пекин в апреле, однако изменил свое решение в связи с проведением военной операции в Иране.