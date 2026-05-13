04:23, 13 мая 2026

Ушедший из России фастфуд зарегистрировал два товарных знака

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Georg Votteler / Reuters

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Как следует из документов, заявка на регистрацию товарных знаков McCafé и Ronald McDonald House была подана в декабре 2024 года. В мае 2026 года российское ведомство приняло положительное решение об их регистрации. Уточняется, что под этими товарными знаками сеть фастфуда будет готовые сэндвичи, выпечку, кондитерские изделия, а также организовывать сбор благотворительных средств.

В 2026 году ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак McWrap для продажи сэндвичей. Под ним фастфуд намерен продавать закрытые бутерброды с различными начинками, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.

