Ушедший из России фастфуд зарегистрировал два товарных знака

РИА Новости: McDonald's зарегистрировал два товарных знака в России

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Как следует из документов, заявка на регистрацию товарных знаков McCafé и Ronald McDonald House была подана в декабре 2024 года. В мае 2026 года российское ведомство приняло положительное решение об их регистрации. Уточняется, что под этими товарными знаками сеть фастфуда будет готовые сэндвичи, выпечку, кондитерские изделия, а также организовывать сбор благотворительных средств.

В 2026 году ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак McWrap для продажи сэндвичей. Под ним фастфуд намерен продавать закрытые бутерброды с различными начинками, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.