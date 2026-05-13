На Украине допустили заговор против Зеленского

Политолог Топорнин допустил заговор против Зеленского внутри Украины

Скандальные истории, связанные с задержанием бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и интервью его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель, могут быть звеньями одной цепи — заговора против действующего лидера внутри страны, допустил политолог-международник Николай Топорнин. Сваю версию событий он озвучил в беседе с «Лентой.ру».

Топорнин отметил, что украинский президент не пользуется абсолютной популярностью в стране.

«Сейчас, например, под стражей находится [Игорь] Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. "Ленты.ру"), олигарх, который с одной стороны привел Зеленского к власти, а с другой стороны тоже в этих коррупционных схемах погряз, за что его и привлекли. Он противник нынешней власти, он влиятельный человек, наверняка, у него есть люди в нынешней администрации, может быть, рядом с администрацией, и, наверное, он команду такую выдает, чтобы по мере возможности "валили Зелю" тоже», — поделился политолог.

Недовольны Зеленским и люди бывшего президента Украины Петра Порошенко, и бывшей премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, добавил эксперт. Он также выразил уверенность в том, что не удовлетворены политикой действующего лидера и локальные силы на Западной Украине.

«Понятное дело, что могут такие плестись заговоры, что они думали, Ермака уберем, отрежем правую руку, значит, Зеленский ослабнет, но как его убрать? Выборов нет и пока не будет, а даже если и будут, он кандидат №1 на победу. Значит, как надо заваливать? Надо пытаться собирать компромат, в глазах Запада его очернить и в глазах украинских людей», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Однако, несмотря на то, что есть недовольные Зеленским люди и среди простого населения страны, сделать они ничего не могут, указал Топорнин.

Им не нравится, что ситуация сложная на Украине, денег не хватает, пенсии мизерные, а чиновники соревнуются, кто больше утянет этих денег в карман. Они говорят, что это самый большой минус администрации Зеленского — что там разгул коррупции. Что могут сделать эти люди? Возмущаться возмущаются, но выборов-то нет, военное положение Николай Топорнин политолог

Поэтому, полагает эксперт, что бы не говорили про Зеленского, он никуда не уйдет. «Весь Запад Зеленского знает. Они с ним давно работают. Они уже его изучили, и пока не видят никакой замены. Поэтому, я думаю, что эти внутриэлитные разборки, конечно, идут, друг друга жалят, но добраться до главной цели, именно до Зеленского, не получится. Тем более у [Национального антикоррупционного бюро] НАБУ против самого Зеленского нет ничего», — заключил политолог.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Ермаку по делу об отмывании почти полумиллиарда гривен. Наложен арест на его земли и элитную недвижимость.

В этот же период американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с бывшей пресс-секретарем украинского лидера, где она сообщила, что Зеленский в 2019 году обещал президенту России Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО, а в 2022 году согласился в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле «отдать Донбасс». Также она рассказала, что политик хотел выстроить пропаганду в стране так же, как это сделал рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.