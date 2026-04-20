20:47, 20 апреля 2026

Триатлонистка-чемпионка утонула во время соревнований

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула на соревновании Ironman Texas в США. Об этом сообщает CNN Brasil.

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля 2026 года, во время трехкилометрового заплыва в озере Вудлендс в штате Техас — первого этапа Ironman. 38‑летняя спортсменка пропала в воде примерно в 6:00 утра по местному времени, и спасатели обнаружили ее тело на глубине около трех метров.

Организаторы соревнований подтвердили смерть участницы и выразили глубокие соболезнования родным и близким, а также поблагодарили спасательные службы за оперативность.

Мара Флавия Араужо занималась триатлоном около десяти лет. Она была бронзовым призером бразильского турнира, двукратной победительницей этапов GP Brasil и выигрывала мировые классификации Ironman 70.3.

