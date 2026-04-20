Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:05, 20 апреля 2026

Украине поставят устаревшие ракеты Patriot

Украина получит устаревшие Patriot на 3,7 миллиарда долларов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Jacek Marczewski / Reuters

Украине поставят устаревшие Patriot на 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые контрактные документы.

Отмечается, что контракт, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия Соединенных Штатов фактически отказалась еще в 2013 году. Соглашение, объявленное 14 апреля 2026 года, предусматривает производство ракет GEM-T на немецком предприятии в Шробенхаузене.

Ранее украинское конструкторское бюро «Луч» — головной разработчик противокорабельной ракеты «Нептун» — представило широкой публике перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса Koral («Коралл»), который, как утверждает портал TWZ, может быть совместим с пусковыми установками С-300 или даже Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok