19:15, 20 апреля 2026Культура

В Госдуме дали неожиданный совет Лепсу

Останина посоветовала желающему усыновить троих детей Григорию Лепсу жениться
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина посоветовала певцу Григорию Лепсу жениться. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН).

По мнению парламентария, мужчине, который хочет завести семью, следует жениться, а не брать детей из приюта.

«Если следовать букве закона, органы опеки редко разрешают одиноким мужчинам становиться приемными отцами. Женщины могут стать приемными матерями, а с мужчинами это не прокатывает — не помогут даже деньги. Пусть женится», — заявила Останина.

Депутат также подчеркнула, что в вопросах усыновления важно действовать обдуманно, чтобы ребенка не возвращали в детдом. Согласно данным Останиной, в стране порядка 30 тысяч детей возвращаются в приюты.

Ранее у народного артиста России Григория Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Сообщается, что лечение продлится до шести месяцев.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
