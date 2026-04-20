В идее о новых полномочиях коммунальщиков увидели опасность

Депутат Миронов: Опасно наделять управляющие компании полномочиями силовиков

Идея наделить управляющие компании (УК) полномочиями силовиков может иметь опасные последствия. Риски этой инициативы увидел депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова передает NEWS.ru.

По словам депутата, некоторые коммунальщики сами открыто конфликтуют с жильцами.

«Вы хотите дать УК право автоматом открывать административные дела против любого неугодного жильца, например, против того, кто чаще пишет жалобы. Достаточно будет поставить у двери его квартиры мешок мусора, сделать пару фото и отправить в МЧС», — обратился Миронов к авторам инициативы.

По словам парламентария, партия «Справедливая Россия» не поддержит такой законопроект. Депутат добавил, что не понимает стремления всех наказать.

Ранее в Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ.

