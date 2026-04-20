15:12, 20 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России ответили на отчет разведки страны НАТО о реальной инфляции

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейские чиновники сначала придумали больше 30 тысяч санкций против России, а теперь говорят, что Москва искажает статистику, отметил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это раздвоением мышления.

По его словам, за последние несколько лет ВВП страны вырос более чем на 10 процентов. Инфляция же действительно выросла, но сейчас благодаря совместным действиям Банка России и правительства она находится в пределах 5–5,5 процента, уточнил Топилин.

Не удалось европейским функционерам, которые навредили прежде всего своим экономикам и гражданам, разорвать экономику России в клочья

Максим Топилинпредседатель комитета Госдумы по экономической политике

Депутат добавил, что эксперт, который заявляет об инфляции на уровне 15 процентов, либо не разбирается в теме, либо просто «воет».

Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что реальная инфляция в России далека от официальной и находится гораздо ближе к уровню ключевой ставки Центробанка, равной 15 процентам. По его мнению, Москва значительно и систематически искажает свою экономическую статистику для того, чтобы заставить весь мир поверить в неэффективность давления и способность страны выдерживать возросшие военные расходы.

