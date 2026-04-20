В России сняли ограничения на продажу билетов в ОАЭ

Росавиация и Минтранс сняли ограничения на продажу билетов в ОАЭ

В России сняли ограничения на продажу билетов в и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Росавиации.

Стало также известно, что разрешены полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Однако транзитные рейсы в аэропорты этой страны должны выполняться с учетом рекомендаций иранских профильных ведомств.

Помимо этого, в Росавиации сообщили, что совместно с Минтрансом продолжается анализ ситуации в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке.

Ранее Катар объявил о возобновлении рейсов иностранных авиакомпаний в страну. В ведомстве уточнили, что такое решение было приятно после всесторонней оценки обстановки, проведенной в координации со всеми национальными органами.