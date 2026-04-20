Катар объявил о возобновлении рейсов иностранных авиакомпаний в страну

14:55, 20 апреля 2026Путешествия

Катар объявил о постепенном возобновлении рейсов иностранных авиакомпаний в Доху
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Катар объявил о постепенном возобновлении рейсов иностранных авиакомпаний в Доху. Об этом говорится на сайте Управления гражданской авиации этой страны Ближнего Востока (QCAA).

В ведомстве уточнили, что такое решение было приятно после всесторонней оценки ситуации, проведенной в координации со всеми национальными органами. «Полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с международными стандартами безопасности», — заверили в QCAA.

В источнике также говорится, что приоритетом остается безопасность пассажиров, экипажей и персонала международного аэропорта Хамад.

18 апреля Иран впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации. Несмотря на это, в Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании не смогут летать туда с 16 апреля по 15 мая.

