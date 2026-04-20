Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:09, 20 апреля 2026

В России стремительно выросли продажи одного вида автотехники

Аналитик Целиков: Продажи новых автобусов в России выросли на 47 процентов
Марина Аверкина

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

Минувшая неделя (с 13 по 19 апреля) не стала прорывной для российского рынка новой автотехники. Продажи снова продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с показателями предыдущей недели. Единственной категорией, избежавшей общего спада, оказались автобусы. Их продажи выросли на 47 процентов, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В сегменте легковых машин на 16-й неделе года было продано чуть более 23 тысяч единиц, что на 7,3 процента хуже показателя недельной давности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок все еще сохраняет прирост, однако он стал скромнее и составил только 4 процента.

Схожая картина наблюдалась и в категории легкого коммерческого транспорта (машины полной массой до 3,5 тонны). Здесь падение за неделю достигло 5,3 процента, в сравнении с прошлогодним уровнем того же периода — минус 14,5 процента.

Рынок тяжелых грузовых автомобилей (массой более 3,5 тонны) также просел на 12,8 процента относительно прошлой недели. Но в годовом выражении сектор прибавил чуть более 10 процентов.

За неделю было реализовано более 200 автобусов, что говорит о росте спроса сразу на 47 процентов, а относительно того же срока прошлого года рост составил почти 8 процентов.

Ранее россиянам назвали самые неликвидные китайские кроссоверы, представленные на рынке. Среди автомобилей сегмента, демонстрирующих наиболее стремительное падение остаточной стоимости, — модели трех марок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok