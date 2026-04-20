14:55, 20 апреля 2026

В России заявили об ответе на запрет русского языка в школах Латвии

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал ввести санкции против запретившей русский язык в школах Латвии. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Латвия четко встала на путь неонацизма, реваншизма. По сути, все, что скрывали они практически более 70 лет после окончания Второй мировой войны, последние 10 лет расцветает пышным цветом. Запрет на использование русского языка, особенно для русскоговорящих людей, это не иначе как геноцидом русского народа я назвать не могу. И думаю, что за это они должны ответить», — обозначил сенатор.

По его мнению, у России есть все возможности для воздействия на европейскую страну, в том числе экономические. В частности, Джабаров предложил запретить поставки газа в страну. Кроме того, он призвал понизить уровень диппредставительства России в этой стране, а также преследовать политиков, придерживающихся антирусского курса.

«Я думаю, мы должны преследовать этих людей везде, где можно, за то, что они позволяют себе такую антирусскую политику в своем государстве. В конце концов, не мешало бы им вспомнить свои условия, благодаря кому они получили свою независимость», — заключил Джабаров.

Ранее выступавший в защиту русского языка депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском на территории учебных заведений даже в свободное время. Политик также заявил, что его захотели лишить мандата.

