11:30, 20 апреля 2026Россия

Российские старшеклассники остались без основного предмета за несколько месяцев до ЕГЭ

В Первоуральске старшеклассники из школы №10 остались без уроков русского языка
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Первоуральске Свердловской области старшеклассники из школы №10 остались без уроков русского языка и литературы за несколько месяцев до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). О проблеме стало известно порталу Е1.ru.

Российские учащиеся отметили, что лишились занятий по основному предмету из-за нехватки учителей.

В пресс-службе администрации Первоуральска разъяснили, что с 26 февраля одна из учительниц находится на длительном больничном из-за сложного перелома локтя правой руки. Еще один педагог находилась в учебном отпуске — ей необходимо было защитить диплом и сдать госэкзамены в вузе.

Руководство школы разместило вакансии на портале Центра занятости, но пока никто не откликнулся.

До этого сообщалось, что мошенники стали использовать ЕГЭ для обмана россиян. Так, злоумышленники действуют от лица курсов и онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

