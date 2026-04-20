06:37, 20 апреля 2026

В США признали неэффективность санкций против России

TNI: Удар возмездия России по Украине доказал неэффективность западных санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Удар возмездия ВС России по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины доказал, что санкции Запада не способны угрожать военному потенциалу РФ. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).

«Массированный авианалет (…) подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций», — пишет автор статьи.

Отмечается, что ни Украина, ни западные страны не могут конкурировать с Москвой в производстве вооружений.

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Киевской области семью российскими ракетами был атакован завод «Маяк», а также ТЭЦ Белая Церковь.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    На Западе рассказали об ударе Ирана по США

    В России разработали оружие от града

    В США признали неэффективность санкций против России

    Медсестра тайно занималась сексом в психиатрической больнице

    Шансы ВС России освободить Одессу и Киев оценили

    Армения выразила готовность открыть границу с Турцией

    Премьера Словакии предупредили о возможном покушении в Киеве

    На Западе напряглись из-за предупреждения Лаврова

    Военный рассказал о боевых возможностях российского «Терминатора»

    Все новости
