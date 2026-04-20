В Портленде вход в офис ICE закидали десятками резиновых пенисов

В Портленде неизвестный забросал вход в офис иммиграционной и таможенной службы (ICE) десятками резиновых пенисов. Видео опубликовало издание NowThis Daily на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как сотрудники полиции пинают ногами разноцветные изделия фаллической формы, тем самым пытаясь расчистить вход. Удалось ли им выполнить задачу, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России.