Военкомы начали отлавливать украинцев среди могил

Лебедев: Сотрудники ТЦК отлавливают украинцев на кладбищах и воруют еду с могил

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начали активнее дежурить на кладбищах для отлова украинцев и последующей мобилизации. Такая тенденция наблюдается в последние два дня, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Ведь сейчас идут поминальыне дни. Отсюда и желание наловить свежего мяса для отправки на убой. Люди об этом знают, и по этой причине их гораздо меньше сейчас собирается на кладбищах», — отметил Лебедев.

По словам очевидцев, военкомы также воруют еду и выпивку с могил.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что страна выполняет лишь минимальный план по мобилизации. Он назвал ситуацию сложной.