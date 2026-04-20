00:55, 20 апреля 2026Бывший СССР

Военкомы начали отлавливать украинцев среди могил

Лебедев: Сотрудники ТЦК отлавливают украинцев на кладбищах и воруют еду с могил
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Ukraine Armed Forces / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начали активнее дежурить на кладбищах для отлова украинцев и последующей мобилизации. Такая тенденция наблюдается в последние два дня, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Ведь сейчас идут поминальыне дни. Отсюда и желание наловить свежего мяса для отправки на убой. Люди об этом знают, и по этой причине их гораздо меньше сейчас собирается на кладбищах», — отметил Лебедев.

По словам очевидцев, военкомы также воруют еду и выпивку с могил.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что страна выполняет лишь минимальный план по мобилизации. Он назвал ситуацию сложной.

