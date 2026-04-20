Волонтер объяснила дальнейшую судьбу поисков пропавших в тайге Усольцевых

Волонтер Чооду: В тайге спасатели решают, как дальше искать Усольцевых

Спасатели на выезде в тайге решают, как дальше искать пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых. Об этом заявила волонтер отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду, пишет «360».

«Выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ», — пояснила она.

По ее словам, на месте запускали дроны, чтобы проверить их эффективность в обследовании местности.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов семьи так и не обнаружили. В январе 2026 года пропавших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.