Политолог Дибров: ЕС надавит на Радева для замедления экономик Восточной Европы

Бывший президент Болгарии, победивший на парламентских выборах, Румен Радев попытается укрепить ряды национально-ориентированных политиков в Евросоюзе (ЕС), которые выступают против политико-экономического давления Брюсселя, считает политолог, публицист Георгий Дибров. «Ленте.ру» он рассказал, что на фоне относительной нестабильности политической системы в стране и частоты смены премьер-министров это будет не просто.

«При этом важно учитывать, что Болгария — парламентская республика, а значит Радев на новом посту получит больше инструментов для влияния на геополитическую ситуацию в стране и регионе», — отметил Дибров.

В этих условиях, по его словам, руководство ЕС будет пытаться найти точки давления на Радева, повышая градус напряженности в регионе в нужное для Брюсселя время.

Политолог отметил, что для ЕС важно геополитическое расположение Болгарии и ее роль морской гавани и военно-морского флота в регионе. Он добавил, что в Евросоюзе есть деструктивные политические группы, которые подталкивают страны в бессмысленные разноуровневые конфликты. Это нужно для того, чтобы выступать третьей стороной и получать собственный дивиденды. В этих условиях, отмечает Дибров, руководство ЕС будет пытаться сместить вектор опасности с себя, на Россию.

Тема украинского кризиса — это не только вопрос политической принадлежности к одной из сторон. Это прежде всего искусственный способ ЕС замедления экономик стран Восточной Европы, которые при получении доступных энергоресурсов по контрактам из России могут быть более независимыми от ЕС Георгий Дибров политолог, публицист

На данный момент, отмечает специалист, Европа продолжает заигрывать с кандидатом из Болгарии, выражая надежду на тесное сотрудничество для решения общих проблем. По его словам, поздравление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Румена Радева с победой — демонстрация мягкой силы. Однако политолог считает, что если что-то пойдет не по планам ЕС, снисхождение может резко поменяться на давление.

«Важно учитывать, что политическая ситуация в Болгарии не является примером стабильности. За три года в Болгарии сменились пять премьер-министров. Что сильно отличается от ситуации в Венгрии, где политическая система показала большую стабильность и предсказуемость», — указал Дибров.

Это говорит о том, что для сохранения своих позиций Радеву нужно будет держать баланс, а значит, он будет вынужден идти на диалог с Брюсселем. Кроме того, Радеву нужно быть менее категоричным, чем был в свое время Виктор Орбан, уточнил политолог. Подобные сценарии позволят Болгарии получить возможности в среднесрочной перспективе, тем самым изменить ситуацию в регионе в будущем, заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что победа партии бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может негативно сказаться на поддержке Украины.

