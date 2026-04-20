Зеленский оценил возможность создания нового оборонного союза вместо членства Украины в ЕС

Зеленский: Союз Украины, Британии, Турции и Норвегии усилил бы ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке ICTV Оксане Соколовой оценил возможность создания нового оборонного союза вместо вступления страны в Европейский союз (ЕС).

По словам политика, Киев не ищет альтернативу ЕС, но союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы блок самым сильным в мире.

Зеленский назвал ошибкой нежелание некоторых стран Евросоюза принимать туда Украину, поскольку страна усиливает его с точки зрения безопасности.

«Безусловно, мы усиливаем Европу. Союз, который может быть гораздо сильнее. Я считаю, что союз таких стран как Норвегия, Украина, Британия, Турция — это четыре страны, которых не хватает Европейскому союзу», — добавил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Европейский союз (ЕС). Как отмечает издание Financial Times, предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году.

