18:13, 20 апреля 2026

Жителей столичного региона призвали ждать снега

Предстоящей ночью в Подмосковье ожидаются снег и заморозки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Снег и заморозки вновь ожидаются предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

В ночь на вторник, 21 апреля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, а на востоке Подмосковья не исключены небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс 2 градусов, по области — минус 3-2 градусов. В Подмосковье на дорогах возможна гололедица.

Днем во вторник ожидается переменная облачность без осадков, на востоке Подмосковья вероятен небольшой снег с дождем. Температура поднимется до плюс 8-10 градусов в Москве и до плюс 5-10 градусов в Подмосковье.

Последние двое суток столичный регион находится в тыловой части южного циклона с центром в Поволжье. Заток холода привел к понижению температуры воздуха, объяснили синоптики.

В настоящее время в столичном регионе действует предупреждение о погодной опасности из-за усиления северного ветра в порывах до 15 метров в секунду.

Ранее снежный покров сформировался в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. Он затронул Владимирскую, Нижегородскую и Рязанскую области, Мордовию и Марий-Эл.

