23 пассажирских поезда задержались в России из-за атаки БПЛА

ФПК: В Ростовской области до 7 часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда

23 пассажирских поезда задержались из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным источника, причиной отставаний от графика транспортных составов в Ростовской области стало повреждение инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля. На данный момент опоздание составляет до семи часов в пути.

Задерживаются поезда под номерами: 50, 126, 138, 326, 36, 84, 4, 418, 122, 12, 104, 152, 252, 30, 102, 143, 11, 125, 339, 49, 249, 121, 29. Питание обеспечено в составах на станциях Ростов и Лихая. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — добавили сотрудники РЖД.

Ранее Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 апреля сбили над регионами России 97 украинских БПЛА. В ходе массированной атаки под удар попали в том числе Астраханская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области.