Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

МО России: Силы ПВО в ночь на 21 апреля сбили 97 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 апреля сбили над регионами России 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в ведомстве, в ходе массированной атаки под удар попали в том числе Астраханская, Воронежская, Ростовская и Самарская и Саратовская области. Также дроны были сбиты над акваторией Черного моря.

О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленное предприятие в регионе.