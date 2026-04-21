07:26, 21 апреля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

МО России: Силы ПВО в ночь на 21 апреля сбили 97 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 апреля сбили над регионами России 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в ведомстве, в ходе массированной атаки под удар попали в том числе Астраханская, Воронежская, Ростовская и Самарская и Саратовская области. Также дроны были сбиты над акваторией Черного моря.

О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленное предприятие в регионе.

    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    Samsung признала главную деталь своих смартфонов

    Туалетная привычка бойфренда вызвала отвращение у его девушки

    Появились данные о клиентах крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

    Внешность Кристины Агилеры на красной дорожке научной премии смутила фанатов

    В России рассказали о выплатах на 9 Мая

    Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров

    В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

    Все новости
