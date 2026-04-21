Арестована сообщница обвиненной в изнасиловании ребенка учительницы

08:00, 21 апреля 2026

В США арестовали сообщницу учительницы, подозреваемой в изнасиловании ребенка
Олег Парамонов

Фото: St. Martin Parish Sheriff's Office

В американском штате Луизиана арестовали предполагаемую сообщницу учительницы начальной школы, обвиняемой в половых преступлениях против учеников. Об этом сообщает издание New York Post.

37-летнюю Кортни Берли подозревают в том, что она помогала 31-летней учительнице Марисе Ноэль, обвиняемой в изнасиловании ребенка младше 13 лет. Женщине предъявили три обвинения: соучастие в непристойных действиях в отношении несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми и воспрепятствование правосудию. По законам Луизианы за жестокое обращение с детьми грозит до 10 лет тюремного заключения.

Марисе Ноэль предъявили 25 обвинений. Среди прочего, ее подозревают в непристойных действиях в отношении несовершеннолетних, в использовании компьютера для склонения ребенка к сексуальному контакту, хранение материалов с половым насилием над детьми и домогательства.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Техас, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Ее рекомендовали приговорить к условному сроку и штрафу.

