08:00, 21 апреля 2026Путешествия

Блогер описал особенности жизни в Мексике фразой «русский человек не может привыкнуть»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: agustin.photo / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал особенности жизни там фразой «русский человек не может привыкнуть». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

К примеру, на улицах всегда можно услышать громкую музыку даже в обычный будний день — из домов, машин, кафе. Тишина для мексиканцев — редкость, заметил автор. Еще россиянина удивило, что местные любят разговаривать с незнакомцами.

«В России человек может спокойно пройти мимо тебя и даже не посмотреть в твою сторону. Это нормально. Никто не обижается. В Мексике все иначе. Ты можешь стоять на заправке, и через минуту кто-нибудь обязательно спросит: "Откуда вы?"» — объяснил он.

Кроме того, у мексиканцев особое отношение ко времени — если они обещают сделать что-то «завтра», это, вероятнее всего, означает «когда-нибудь». «Сначала такие вещи немного сбивают с толку, но со временем начинаешь понимать: здесь люди просто живут в другом ритме», — добавил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал вещи, поражающие мексиканцев в его соотечественниках. Так, для них мысль о минус 30 градусах — это примерно как для россиян представить жизнь на Марсе.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
