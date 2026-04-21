Блогер описал особенности жизни в Мексике фразой «русский человек не может привыкнуть»

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал особенности жизни там фразой «русский человек не может привыкнуть». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

К примеру, на улицах всегда можно услышать громкую музыку даже в обычный будний день — из домов, машин, кафе. Тишина для мексиканцев — редкость, заметил автор. Еще россиянина удивило, что местные любят разговаривать с незнакомцами.

«В России человек может спокойно пройти мимо тебя и даже не посмотреть в твою сторону. Это нормально. Никто не обижается. В Мексике все иначе. Ты можешь стоять на заправке, и через минуту кто-нибудь обязательно спросит: "Откуда вы?"» — объяснил он.

Кроме того, у мексиканцев особое отношение ко времени — если они обещают сделать что-то «завтра», это, вероятнее всего, означает «когда-нибудь». «Сначала такие вещи немного сбивают с толку, но со временем начинаешь понимать: здесь люди просто живут в другом ритме», — добавил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал вещи, поражающие мексиканцев в его соотечественниках. Так, для них мысль о минус 30 градусах — это примерно как для россиян представить жизнь на Марсе.