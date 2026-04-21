Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 21 апреля 2026

Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

Экс-секретарь Зеленского Мендель: Кредит ЕС не изменит исход конфликта
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Выделение Евросоюзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияет на исход украинского конфликта. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Я не верю, что это финансирование существенно повлияет на исход конфликта — разве что оно предотвратит значительное ухудшение ситуации, обеспечив возможность выплаты зарплат и пенсий», — написала Мендель.

Украинские власти, по ее словам, должны признать, что эти деньги потребуются Киеву для предотвращения дальнейшего экономического коллапса. При этом ни кредит, ни другие способы финансирования, считает Мендель, не повлияют на ход конфликта — Украина продолжит терять территории.

Ранее Юлия Мендель раскритиковала слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп не является гарантом мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok