Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

Экс-секретарь Зеленского Мендель: Кредит ЕС не изменит исход конфликта

Выделение Евросоюзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияет на исход украинского конфликта. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Я не верю, что это финансирование существенно повлияет на исход конфликта — разве что оно предотвратит значительное ухудшение ситуации, обеспечив возможность выплаты зарплат и пенсий», — написала Мендель.

Украинские власти, по ее словам, должны признать, что эти деньги потребуются Киеву для предотвращения дальнейшего экономического коллапса. При этом ни кредит, ни другие способы финансирования, считает Мендель, не повлияют на ход конфликта — Украина продолжит терять территории.

Ранее Юлия Мендель раскритиковала слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп не является гарантом мира.