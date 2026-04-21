Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 21 апреля 2026

На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

Мендель раскритиковала заявление Зеленского о Трампе и его гарантиях мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его слова о том, что президент США не является гарантом мира. Своим мнением она поделилась на своей странице в социальной сети X.

«Однако, если следовать этой логике, ни один демократически избранный лидер, соблюдающий ограничения по срокам полномочий и участвующий в выборах, никогда не сможет быть гарантом мира», — написала она.

Мендель отметила, что, по логике Зеленского, надежным гарантом может выступать только лидер, который бесконечно руководит государством.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно призывает к возобновлению переговоров по Украине в рамках телефонных разговоров с Западом. Сообщается, что Эрдоган акцентирует внимание на важности скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине, чтобы сохранить дипломатические каналы открытыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

    Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

    Стала известна одна деталь в деле о смертельном ДТП в центре Москвы

    В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

    В Подмосковье многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну и снял это на видео

    На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

    Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

    Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

    В США констатировали исчезновение Су-57

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok