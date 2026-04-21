21:11, 20 апреля 2026Бывший СССР

Бывшая пресс-секретарь Зеленского призвала как можно скорее завершить конфликт с Россией

Мендель: Украине нужно прекратить конфликт с Россией, чтобы восстановить страну
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина нуждается в завершении конфликта с Россией, так как это позволит остановить хаос и мародерство в стране. С такой точкой зрения в социальной сети X выступила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Чтобы восстановить страну и жизнь на Украине, нам всем нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить этот конфликт», — написала она.

Мендель также выступила с критикой в адрес тех, кто утверждает, что ситуация на Украине находится под контролем. По ее мнению, такая позиция является проявлением полного невежества и равнодушия к простым людям. Она также подчеркнула, что те, кто придерживаются этой позиции, наживаются на человеческих страданиях.

Ранее Мендель заявляла, что на улицах Украины царит хаос из-за мобилизации, а ее жители хотят компромисса с Россией.

