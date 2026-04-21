Меркурис: ЕС усиливает давление на беженцев с Украины из-за ситуации на фронте

Страны Европейского союза (ЕС) усиливают давление на беженцев с Украины из-за сложной ситуации на фронте. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Одним из самых тревожных аспектов этого конфликта для меня остается крайний цинизм европейских правительств и то, как они охотно игнорируют собственные законы, продолжая при этом навязчиво проводить политику затягивания конфликта», — сказал он.

Меркурис счел отправку Евросоюзом украинцев в их страну для участия в боевых действиях странным способом «спасения», о котором говорил Запад в начале конфликта.

По мнению эксперта, странам ЕС нужно наладить диалог с Москвой, если их действительно волнует судьба украинцев.

Ранее Польша и Германия захотели вывести украинских беженцев из системы социальной поддержки. За расширение соответствующих усилий выступили главы польского и немецкого МВД Томаш Семоняк и Александр Добриндт.