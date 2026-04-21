Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал настоящую цель политики премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Чиновник прокомментировал статью газеты Financial Times о европейском лидере, которая называется «Премьер-министр Великобритании находится у власти без цели».
«Неверно. Его цель — уничтожить западную цивилизацию и попытаться развязать третью мировую войну», — отметил он.
Ранее Дмитриев назвал отставку Стармера лучшим сценарием для Великобритании. «Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "Уйти в отставку"», — написал он.