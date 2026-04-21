Дуров предрек европейской стране ужасные утечки данных

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:39, 21 апреля 2026Интернет и СМИ

Дуров: Францию ждут ужасные утечки, если она получит доступ к шифрованным чатам
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х предрек Франции ужасные утечки данных, если власти европейской страны получат доступ к зашифрованным чатам.

Бизнесмен напомнил, что французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов (ANTS) подверглось атаке хакеров, которые получили имена, адреса, номера телефонов и электронные почты 19 миллионов человек. Как писала газета Figaro, на портале хранятся данные учетных записей, идентификационных карт и загранпаспортов французов.

«Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей», — написал Дуров.

Ранее предприниматель уличил Европейский союз (ЕС) в том, что он создает механизм слежки за своими гражданами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok