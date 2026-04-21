05:16, 21 апреля 2026Экономика

В Евросоюзе рассказали о преимуществе России в производстве снарядов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия вдвое обгоняет все страны ЕС по производству снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Россия все еще производит больше снарядов, чем европейские государства. «В прошлом году Россия произвела 1,1 тысячи крылатых ракет, ЕС — 300. Баллистических ракет: Россия — 900, ЕС — 0. Артиллерийских снарядов: Россия — 4 миллиона, ЕС — 2 миллиона», — указал он на преимущество РФ.

Еврокомиссар добавил, что Россия выпускает артиллерийских снарядов в два раза больше, чем все страны ЕС вместе, а по выпуску крылатых ракет опережает ЕС почти в четыре раза.

Ранее стало известно, что Европа нарастит производство тротила.

