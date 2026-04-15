Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:58, 15 апреля 2026

Европа нарастит производство тротила

Иван Потапов
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европа нарастит производство тротила на фоне увеличивающейся потребности континента в боеприпасах, пишет Defense News.

По данным издания, шведская компания Swebal строит первый со времен холодной войны завод в Швеции по производству тротила, тогда единственный в Европе крупный завод по производству тротила в Польше инвестирует средства в увеличение производственных мощностей.

«Когда холодная война подходила к концу, в Европе было семь крупных заводов по производству тротила. Сегодня остался только один такой завод, принадлежащий компании Nitro-Chem в Польше. Этого явно недостаточно для удовлетворения потребностей Европы, и поэтому инвестиции, которые Swebal продвигает в Швеции, являются элементом столь необходимого наращивания производственных мощностей в Европе», — сказал соучредитель и генеральный директор Swebal Йоаким Сьеблом.

Руководитель добавил, что новый завод, запуск которого намечен на 2028 год, должен иметь мощность по производству более четырех тысяч тонн тротила в год. Для сравнения, по данным Swebal, Россия производит более 50 тысяч тонн тротила в год. По словам Сьеблома, в текущей ситуации европейской стороне необходимо обратить внимание «на имеющиеся запасы редкоземельных металлов, которые в основном поставляются китайскими поставщиками, полупроводников от тайваньских компаний, а также азиатских энергетических материалов, от которых так сильно зависят европейские компании».

Компания Nitro-Chem, в свою очередь, по данным издания, в марте заключила соглашение об открытии второго цеха по производству тротила на своем заводе в Быдгоще на западе Польши.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее портал TWZ заметил, что Армия США в рамках бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год планирует увеличить на 950 процентов закупки ракет Precision Strike Missile (PrSM).

Также в марте издание Defense News заметило, что в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Военно-морские силы США захотели на 1200 процентов увеличить закупки ракет Tomahawk, запасы которых истощились в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость») в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

    Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

    Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

    Пассажир российского самолета занимался непристойностями при ребенке и попал в тюрьму

    Российскому бюджету спрогнозировали резкий рост нефтегазовых доходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok