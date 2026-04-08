После истощения в Иране ВМС США захотели на 1200 процентов увеличить закупки Tomahawk

ВМС США захотели на 1200 процентов увеличить закупки Tomahawk

В бюджетном запросе на 2027 финансовый год Военно-морские силы (ВМС) США захотели на 1200 процентов увеличить закупки ракет Tomahawk, запасы которых истощились в ходе американской операции Epic Fury («Эпическая ярость») в Иране. Об этом пишет Defense News.

В настоящее время ВМС запросили у Конгресса поддержать закупку 785 ракет Tomahawk на сумму более 3 миллиардов долларов, включая примерно 1,5 миллиарда долларов на модификации данных ракет. Для сравнения, в 2026 финансовом году Конгресс выделил Пентагону 257 миллионов долларов на закупку 58 ракет Tomahawk.

Также в бюджете на 2027 год ВМС запросили 494 усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) на сумму около 800 миллионов долларов, что больше, чем 106 тех же ракет на сумму примерно 69 миллионов долларов, запрошенных в 2026 финансовом году.

Всего в 2027 году ВМС захотели купить оружия на более чем 22 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2026-м данный показатель составлял 10 миллиардов.

В марте журнал The National Interest заметил, что США за первые 72 часа военной операции в Иране истратили пятилетний запас дальнобойных ракет Tomahawk.