Эксперт высказался о резервах российской экономики

Свириденко: Минэкономразвития честно говорит о ситуации в экономике РФ

Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко высказался о ситуации в российской экономике. В беседе с Радио «Комсомольская правда» он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что резервы во многом исчерпаны.

Свириденко отметил конструктивную позицию ведомства, подчеркнув, что о ситуации говорят честно.

«Где-то, наверное, два-полтора года назад уже эксперты видели тревожные сигналы. Но министерство экономики, надо отдать должное, в середине прошлого года уже тоже било тревогу, в отличие от многих других ведомств», — заявил эксперт.

По его мнению, повлиять на ситуацию лишь усилиями Минэкономразвития нереально, так как у него «не так много рычагов воздействия».

Ранее Максим Решетников назвал малый и средний бизнес двигателем экономики. Он отметил, что государство продолжит предоставлять им поддержку, ориентируясь на решение конкретных задач.