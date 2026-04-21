Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 21 апреля 2026Экономика

Эксперт высказался о резервах российской экономики

Свириденко: Минэкономразвития честно говорит о ситуации в экономике РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко высказался о ситуации в российской экономике. В беседе с Радио «Комсомольская правда» он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что резервы во многом исчерпаны.

Свириденко отметил конструктивную позицию ведомства, подчеркнув, что о ситуации говорят честно.

«Где-то, наверное, два-полтора года назад уже эксперты видели тревожные сигналы. Но министерство экономики, надо отдать должное, в середине прошлого года уже тоже било тревогу, в отличие от многих других ведомств», — заявил эксперт.

По его мнению, повлиять на ситуацию лишь усилиями Минэкономразвития нереально, так как у него «не так много рычагов воздействия».

Ранее Максим Решетников назвал малый и средний бизнес двигателем экономики. Он отметил, что государство продолжит предоставлять им поддержку, ориентируясь на решение конкретных задач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok