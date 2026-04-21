Гнездо считающейся вымершей редчайшей птицы нашли в России

Единственное гнездо редчайшего кроншнепа нашли в Омской области

В Омской области отыскали последнее гнездо тонкоклювого кроншнепа — эндемика России и одной из самых редких птиц в мире. Об уникальной находке сообщило управление по охране животного мира во «ВКонтакте».

В ведомстве также рассказали несколько интересных фактов про необычную птицу. В частности, там отметили, что самый характерный признак кроншнепов — их длинный клюв. Птицы им как пинцетом достают насекомых в траве и по берегам водоемов.

Тонкоклювый кроншнепы населяют верховые болота и наводненные степи. Их гнезда же располагаются прямо на земле. В кладке обычно четыре яйца оливковой окраски.

Птица с длинным необычным клювом является краснокнижной и изображена на эмблеме Союза охраны птиц России. Ее долгие годы считали находящейся на грани исчезновения, однако в 2025-м МСОП признал тонкоклювого кроншнепа окончательно вымершим видом.

