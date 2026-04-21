14:30, 21 апреля 2026Моя страна

Гнездо считающейся вымершей редчайшей птицы нашли в России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Омской области отыскали последнее гнездо тонкоклювого кроншнепа — эндемика России и одной из самых редких птиц в мире. Об уникальной находке сообщило управление по охране животного мира во «ВКонтакте».

В ведомстве также рассказали несколько интересных фактов про необычную птицу. В частности, там отметили, что самый характерный признак кроншнепов — их длинный клюв. Птицы им как пинцетом достают насекомых в траве и по берегам водоемов.

Тонкоклювый кроншнепы населяют верховые болота и наводненные степи. Их гнезда же располагаются прямо на земле. В кладке обычно четыре яйца оливковой окраски.

Птица с длинным необычным клювом является краснокнижной и изображена на эмблеме Союза охраны птиц России. Ее долгие годы считали находящейся на грани исчезновения, однако в 2025-м МСОП признал тонкоклювого кроншнепа окончательно вымершим видом.

Ранее недалеко от Калининграда заметили африканских птиц. Тем временем необычного черного аиста по кличке Тарыс, найденного рядом с высогорным источником в Тыве, отвезли в красноярский парк.

